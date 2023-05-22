Румыния намерена снабжать Молдавию электроэнергией и газом «целиком и полностью»

Румыния выразила намерение снабжать Молдавию электроэнергией и природным газом «целиком и полностью». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра энергетики Румынии Вирджила Попеску.

«В отношении природного газа у нас есть газопровод Яссы-Унгены-Кишинев. На прошлой неделе мы в правительстве одобрили меморандум об укреплении сотрудничества с Республикой Молдова в области энергетики», — сказал министр.

Он отметил, что сейчас изучаются пути увеличения мощности газопровода.

По словам министра, также успешно развивается проект Сучава-Бельцы — линия электропередачи мощностью 400 кВ, которая прямо свяжет Румынию и Молдавию.

«Компании Nuclearelectrica и Energocom уже подписали контракт типа PPA (Power Purchase Agreement) в контексте развития третьего и четвертого блока [румынской АЭС Чернаводэ]. Практически мы хотим снабжать целиком и полностью Молдавию электроэнергией и природным газом из Румынии», — уточнил Попеску.

Премьер-министр Молдавии Дорин Речан 18 мая сообщил, что республика больше не зависит от российского газа. Она смогла отказаться от потребления топлива из России, потому что подключилась к европейской энергосети. В стране действует режим ЧП, который объявлен в том числе из-за энергетического кризиса, возникшего на фоне проблем с дефицитом газа и резким подорожанием топлива. С декабря 2022 года «Молдовагаз» получает газ из двух источников — от госпредприятия Energocom и российского «Газпрома». Российский газ переправляется в Приднестровье, а в остальной Молдавии используют газ из накопленных запасов (более 200 млн кубометров). Правительство ранее сообщало, что в стране нет собственных хранилищ, поэтому запасы молдавского газа хранятся на Украине и в Румынии.