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Стало известно о скором уходе из России еще одной западной компании

Страховой бренд Allianz покинет российский рынок в течение трех месяцев

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Shutterstock

Германская страховая компания Allianz, занимающаяся всеми видами страхования физических и юридических лиц, покинет российский рынок в течение трех ближайших месяцев. Контрольный пакет акций (50,1%) российского бизнеса фирмы получила организация «Интерхолдинг», сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующее заявление гендиректора компаний «Альянс» и «Альянс жизнь» Игоря Фатьянова.

Фатьянов также занимает должность генерального директора ООО «Зетта страхование», которое входит в структуру владения «Интерхолдинга». В обозримом будущем Allianz перестанет вести деятельность на территории России под собственным именем, уточняется в статье.

«Страховая компания Allianz перестанет существовать в России под собственным именем в течение трех месяцев <....> Все действующие договоры продолжат действовать. Команды продолжат работать в обычном режиме, а команда «Зетта страхования» будет частично локализована в бывшем офисе Allianz», — говорится в материале.

При этом Фатьянов не исключил, что Allianz может вернуться на российский рынок. Германской компании по-прежнему принадлежит значительная доля (49,9% акций) в портфеле объединенной компании. При этом в сделке по продаже российского бизнеса не фиксировалось возможного возвращения на рынок под прошлым брендом.

18 мая крупнейшая в мире страховая группа Allianz продала 50,1% акций своего российского подразделения группе «Зетта страхование». По итогам сделки «Зетта страхование» получила контроль над ООО «Зетта страхование», АО СК «Альянс» и ООО СК «Альянс жизнь».

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