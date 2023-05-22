«Тамбовмаш» и «НИИ стали» запустили производство противоосколочных одеял для военных

Промышленное предприятие по разработке средств защиты органов дыхания «Тамбовмаш» совместно с АО «НИИ стали» запустили серийное производство противоосколочных одеял для военных. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства Тамбовской области.

«На предприятии АО «Тамбовмаш» совместно с АО «НИИ стали» освоили серийное производство защитных противоосколочных одеял, которые позволяют быстро и надежно защитить оконные и дверные проемы на объектах городской инфраструктуры. Одеяла в ближайшее время отправятся в зону СВО», — сказано в сообщении.

У производимых одеял есть сертификат Росстандарта на противоосколочную стойкость. Отмечается, что по периметру изделия размещены петли, которые позволяют закрепить одеяло шнуром в проемах дверей и окон.

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