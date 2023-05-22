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Оливковое масло подорожало в апреле до рекордных $6 269,63 за т

МВФ: в апреле стоимость оливкового масла выросла до рекордных $6 269,63 за т

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Depositphotos

Цены на оливковое масло первого холодного отжима (extra virgin) выросли в мире в апреле до рекордных $6 269,63 за тонну, в соответствии с данными на сайте Международного валютного фонда (МВФ).

Апрельская стоимость продукта оказалась на 46% выше аналогичного периода 2022 года.

В крупнейшем в мире американском производителе оливкового мала Filippo Berio объяснили рост цен «рекордно сложным» последним сезоном — урожай оливок оказался минимальным за 30 лет.

Росту цен способствовала в том числе и прошлогодняя засуха в Испании, на долю которой приходится порядка 40% мирового производства оливкового масла. Лето 2022 года в Испании стало самым жарким и одним из самых засушливых в истории.

В первой половине ноября 2022 года доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников заявил, что засуха в Испании привела к тому, что урожай оливок серьезно пострадал, из-за чего цены на оливковое масло могут существенно вырасти.

В августе 2022 года ведущий эксперт рабочей группы FoodNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Михаил Чарный рассказал о снижении объема урожая оливок в Европе из-за жары.

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