Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

В России рассказали, что помешает Индии превратиться в мировой центр производства

«Лента.ру»: доминированию индийского экспорта в мире угрожают бюрократия и бедность

close
100%
Depositphotos

Власти Индии намерены значительно увеличить объемы экспорта местных товаров и продукции в зарубежные страны. К 2030 году стоимость всех поставок из азиатского государства должна достичь отметки $2 трлн в денежном выражении, однако этому могут помешать ряд факторов, включая бюрократические проблемы и относительно низкий уровень жизни населения, сообщает «Лента.ру».

Согласно плану местных властей, объемы экспорта из страны в ближайшие семь лет должны увеличиться в 2,5 раза. Для сравнения, предыдущие финансовые годы страна завершила с показателями около $760 млрд и $676 млрд соответственно. Однако данная программа может столкнуться с неэффективной реализацией ввиду недостатков местной системы управления, уточняется в статье.

«Новая политика международной торговли предполагает существенное увеличение экспорта — до двух триллионов долларов к 2030 году <....> Однако финансирование само по себе не решает проблем с инфраструктурой, в значительной степени обусловленных недостатками индийской бюрократической системы. Работы по множеству проектов затягиваются, изначальный бюджет часто оказывается превышен, а едва проложенные дороги разрывают заново, прокладывая газовые трубы или телефонные кабели», — уточняется в материале.

Еще одним препятствием на пути к достижению цели может стать высокий уровень госрасходов на инфраструктурные проекты. На их реализацию в ряде случаев выделяют больше денежных средств, чем на социальные нужды населения. В итоге в обозримом будущем властям придется выравнять данные виды расходов, чтобы избежать недовольства среди местного электората, заключается в заметке.

18 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) сообщило, что В текущем году, как ожидается, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обеспечат 32,1% глобального роста. По этому показателю они опередят государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), которые привнесут только 29,9% прироста.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях