В России рассказали, что помешает Индии превратиться в мировой центр производства

Власти Индии намерены значительно увеличить объемы экспорта местных товаров и продукции в зарубежные страны. К 2030 году стоимость всех поставок из азиатского государства должна достичь отметки $2 трлн в денежном выражении, однако этому могут помешать ряд факторов, включая бюрократические проблемы и относительно низкий уровень жизни населения, сообщает «Лента.ру».

Согласно плану местных властей, объемы экспорта из страны в ближайшие семь лет должны увеличиться в 2,5 раза. Для сравнения, предыдущие финансовые годы страна завершила с показателями около $760 млрд и $676 млрд соответственно. Однако данная программа может столкнуться с неэффективной реализацией ввиду недостатков местной системы управления, уточняется в статье.

«Новая политика международной торговли предполагает существенное увеличение экспорта — до двух триллионов долларов к 2030 году <....> Однако финансирование само по себе не решает проблем с инфраструктурой, в значительной степени обусловленных недостатками индийской бюрократической системы. Работы по множеству проектов затягиваются, изначальный бюджет часто оказывается превышен, а едва проложенные дороги разрывают заново, прокладывая газовые трубы или телефонные кабели», — уточняется в материале.

Еще одним препятствием на пути к достижению цели может стать высокий уровень госрасходов на инфраструктурные проекты. На их реализацию в ряде случаев выделяют больше денежных средств, чем на социальные нужды населения. В итоге в обозримом будущем властям придется выравнять данные виды расходов, чтобы избежать недовольства среди местного электората, заключается в заметке.

18 апреля агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международного валютного фонда (МВФ) сообщило, что В текущем году, как ожидается, страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) обеспечат 32,1% глобального роста. По этому показателю они опередят государства G7 (Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США), которые привнесут только 29,9% прироста.