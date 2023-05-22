В Сербии назвали крупнейших импортеров российских энергоносителей с учетом санкций

Страны Евросоюза (ЕС) наряду с Китаем по-прежнему остаются ключевыми импортерами российских энергоносителей, включая природный газ. Последний вид топлива можно заменить наращиванием мощностей угольной и атомной генераций, однако использование этих ресурсов противоречит взятому курсу на достижение углеродной нейтральности региона, сообщает сербская газета Danas.

Одним из ключевых видов импортируемого топлива в регион по итогам прошлого года стал сжиженный природный газ (СПГ). По итогам 12 месяцев объем поставок из России оказался наибольшим с 2019 года, когда в ЕС было экспортировано 19,2 млрд кубов. В итоге суммарный импорт российского СПГ в регион к концу декабря вырос на 35% в сравнении с данными за 2021-й и на 31% — в сравнении с 2020-м, уточняется в статье.

«Ежедневный импорт сжиженного природного газа из России в Европейский союз в середине марта оценивался в 10 миллионов евро, а трубопроводного российского газа поступало на 30 миллионов евро. Так же оценивались ежедневные поставки нефти и нефтепродуктов из этой страны. Эти данные подтверждают, что, даже несмотря на санкции против Москвы, ЕС по-прежнему остается крупнейшим покупателем ее энергоносителей сразу после Китая», — заключается в материале.

5 мая аналитики Международного энергетического агентства (МЭА) представили отчет, согласно которому экспорт трубопроводного газа из России в Европу в 2023 году может сократиться на 35 млрд кубометров по сравнению с показателем 2022 года при сохранении поставок на том же уровне. При этом поставки российского газа в европейские страны Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) в текущем году снизятся на 45% по сравнению с прошлогодними.