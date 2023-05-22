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Контракт о строительстве АЭС российского дизайна в Узбекистане почти готов

МИД РФ: контракт о сооружении АЭС российского дизайна в Узбекистане почти готов

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Depositphotos

В МИД РФ заявили, что контракт о строительстве атомной электростанции российского дизайна в Узбекистане практически подписан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление министерства.

Дипломаты отмечают, что энергетика является важнейшей сферой двусторонних отношений.

«Флагманским проектом наших экономических отношений является сооружение на территории Узбекистана АЭС российского дизайна. В высокой степени готовности находится соглашение об основных условиях генконтракта», — говорится в сообщении.

Ранее агентство «БелТА» сообщало, что Белоруссия и Россия подписали соглашение по обращению с ядерными отходами.

Соглашение определяет порядок транспортировки в Россию отработавшего ядерного топлива для его временного хранения с последующей переработкой, а также возврата в Белоруссию радиоактивных отходов. Подписание соглашения входит в союзную программу по развитию атомной энергетики.

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