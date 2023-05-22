Ростех передал Зимбабве партию многоцелевых вертолетов «Ансат» для санитарной авиации

Государственная корпорация по содействию производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» передала Зимбабве партию легких многоцелевых вертолетов «Ансант». Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы госкорпорации.

«Холдинг «Вертолеты России» госкорпорации «Ростех» передал Республике Зимбабве партию из 18 «Ансатов»», — сказано в сообщении.

Как отметили в организации, эти летательные средства производства Казанского вертолетного завода планируют применять в области санитарной авиации. Всего до 2025 года российская сторона намерена поставить 60 российских вертолетов африканской стране.

По словам главы Ростеха Сергея Чемезова, каждый санитарный вертолет укомплектован полным набором медицинского оборудования для реанимации и неотложной помощи.

Во второй половине марта председатель Сената Зимбабве Мейбл Чиномона заявила, что страна не поддерживает односторонние санкции в отношении РФ. Заявление прозвучало в ходе ее выступления на пленарном заседании Совета Федерации в Москве.