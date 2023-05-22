В 2022 году объем российского рынка курьерской доставки вырос почти на 25%

В прошлом году объем рынка курьерской доставки в России вырос почти на 25% по сравнению с предыдущим годом и достиг 1,7 трлн рублей. Такие данные приводит Ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК). Данный сегмент будет показывать уверенный рост и в дальнейшем, в частности за счет укоренившейся привычки пользователей к быстрой доставке продуктов «до двери», полагают эксперты.

Согласно проведенному РАЭК исследованию «Рынок курьерской доставки последней мили», лидирующим на рынке стал сегмент доставки товаров электронной коммерции, на который в 2022 году пришлось более 46% объема рынка в деньгах. На втором месте — сегмент доставки питания и товаров FMCG (e-grocery), он занял 30% рынка и показал рост на 66% в деньгах относительно 2021 года. На третьем — доставка готовой еды из ресторанов (13%), затем — доставка документов, корреспонденции и посылок (9%).

При этом основной объем заказов доставляется крупнейшими маркетплейсами и собственными курьерскими службами магазинов, отмечают аналитики.

В топ-5 игроков вошли Wildberries, Ozon, «М.Видео-Эльдорадо», «ВкусВилл» и X5 Group. Среди логистических компаний, которые оказывают услуги доставки сторонним компаниям, лидируют Почта России, СДЭК, «Яндекс Доставка», DPD, «СберЛогистика».

Эксперты констатируют, что рост рынка стимулирует спрос на курьеров, а также усиливает интерес не только крупного, но малого и среднего бизнеса к этой сфере.

В исследовании отмечается, что в России работают более 1700 организаций, предлагающих курьерские услуги, большая часть из которых находится в регионах.

Соискатели работы в сфере курьерской доставки могут выбирать потенциального работодателя из большого числа компаний, ориентируясь как на присутствие компании в их регионе, так и на различные дополнительные бонусы, предлагаемые игроками рынка, подчеркивают аналитики.