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Аналитики рассказали, что произойдет с рублем в конце мая

Аналитик Антонов: значительное укрепление рубля в ближайшее время не произойдет

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Shutterstock

В ближайшее время не следует ожидать значительного укрепления рубля из-за большого дефицита бюджета и предстоящих новых санкций, рассказал Life финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов.

Он напомнил, что страны G7 планируют ввести новые ограничения против России, чтобы снизить экспорт нефти и сократить поступления в бюджет. По словам аналитика, ослабление рубля сейчас является необходимым для покрытия расходов и сокращения дефицита. Антонов считает, что равновесный уровень для курса доллара — 80 руб., для евро — 89, для юаня — 11,50.

Эксперт по фондовому рынку инвестиционной компании «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер отметил, что на данный момент курс рубля несколько занижен, а иностранные валюты перекуплены. По его мнению, в моменте они включают в себя значительную рисковую премию на фоне неопределенности.

«Ясно будет к концу месяца: завершится второй тур выборов в Турции, экспортеры уплатят налоги, а в США договорятся по потолку госдолга и дефолта не будет. Все это должно привести к стабилизации на рынках рискового капитала, где рубль также относится к изменчивым инструментам. До начала второго полугодия ожидается восстановление рубля в сторону 78 за доллар, и даже к 75, а юань может вновь уйти ниже 11», — сказал Зельцер.

Ранее инвестор Джим Роджерс сказал, что американский доллар начинает утрачивать лидирующие позиции, поскольку США стали самым большим должником в мире.

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