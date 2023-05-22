Стоимость перевозки контейнеров из Китая в Россию упала на треть к началу 2023 года

Ставки на транспортировку 40-футового контейнера из основных китайских портов в Москву по железной дороге упали с $12 — 13 тыс. в 2021 году до $8 — 9 тыс. на начало 2023 года. Об этом написала газета «Коммерсант» со ссылкой на оценку международного перевозчика ModernWay.

По словам гендиректора этой транспортной компании Николая Ольшанского, к маю тарифы сократились еще больше — до $6 — 6,5 тыс.

Как отметила глава отдела железнодорожных перевозок логистической компании Stalogistic Алеся Кувеко, с начала нынешнего года ставки упали с $9,5 — 10 тыс. до $6,5 — 7 тыс. в зависимости от локации и условий транспортировки.

Руководитель направления мультимодальных перевозок FM Logistic Дмитрий Суховерша связал сокращение стоимости со снижением общего объема отгрузок после китайского Нового года, а также с запуском новых океанских сервисов перевозки на большие расстояния (Deeep sea) из китайских портов до Санкт-Петербурга и Новороссийска.

Накануне агентство Bloomberg написало, что экстремально жаркая погода в Азии «сыграла на руку» России, которая резко увеличила поставки топлива в этот регион.