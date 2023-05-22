В России хотят признать банан социально значимым продуктом

В протоколе совещания правительственной комиссии по экономическому развитию под председательством главы Минэкономразвития Максима Решетникова говорится, что банан может стать социально значимым продуктом. Это позволит обнулить импортные пошлины на продукт, сообщают «Известия», ссылаясь на документ.

В публикации говорится, что в настоящее время предложение о становлении фрукта социально значимым продуктом находится на рассмотрении в Роспотребнадзоре.

По словам зампреда комитета Госдумы по экономической политике Николая Арефьева, это предложение правительства, вероятно, связано с желанием снизить повысившиеся цены на товар.

«Ведь бананы в России как «Доширак» – это очень популярный у россиян продукт, очень сытный, калорийный и в то же время полезный», — пояснил он.

Депутат также отметил, что если банану присвоят статус социально значимого продукта, его стоимость может снизиться.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, в среднем за год россияне съедают чуть меньше полутора миллионов тонн бананов.

Ранее нутрициолог Вероника Гусакова рассказала, какие фрукты наиболее полезны весной.