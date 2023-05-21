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В Турции рассказал, когда заработает газовый хаб страны

Минэнерго Турции: газовый хаб страны заработает максимум в течение года

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Strait Talk/YouTube

Руководитель Министерства энергетики Турции Фатих Донмез заявил, что хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции, в том числе утраченных объемов транзита через «Северный поток», заработает максимум в течение года. Об этом он рассказал в эфире телеканала Haber Global.

«Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции», — заявил министр.

Он подчеркнул, что турецкий хаб особо важен для стран Южной Европы, которые интересуются, когда он начнет работать.

Ранее Донмез заявил, что ряд стран Евросоюза готовы закупать газ через хаб, который создается на западе страны.

8 апреля Донмез сообщил, что республика совместно с Азербайджаном рассчитывает поставлять газ в страны Европы. Министр заявил, что Азербайджан инвестирует в Турцию большие средства. В частности, азербайджанская госнефтекомпания SOCAR также является одним из крупнейших инвесторов в турецкой республике.

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