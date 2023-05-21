Аграрии из ЛНР попросили технику в лизинг на сумму свыше 1 млрд рублей

Аграрии Луганской народной республики (ЛНР) направили в «Росагролизинг» свыше 80 заявок, чтобы получить сельскохозяйственную технику в лизинг на сумму более 1 млрд рублей. Об этом ТАСС заявил министр сельского хозяйства и продовольствия ЛНР Евгений Сорокин.

«В «Росагролизинг» направлена 81 заявка от 23 сельскохозяйственных товаропроизводителей на поставку 137 единиц техники общей стоимостью более 1 млрд рублей. Данные заявки находятся на рассмотрении в «Росагролизинге», — отметил Сорокин.

По его словам, аграрии из ЛНР хотят получить в лизинг именно отечественную технику. Кроме того, до конца года в республике откроется отделение «Россельхозцентра», что поможет развивать семеноводство.

Он добавил, что сейчас в ЛНР работают шесть семеноводческих хозяйств, которые обеспечивают 8% потребности региона в семенном материале.

12 мая председатель российского правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 10 млрд руб. российским регионам на покрытие части затрат производителей зерновых культур.

До этого «Коммерсантъ», ссылаясь на полученные данные «Росспецмаша» и ассоциации дилеров техники АСХОД писал, что продажи сельхозтехники в России по итогам первого квартала 2023 года сократились почти на 8% в денежном выражении.