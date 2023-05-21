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Sozcu: новый бюджет Турции на 2024 год могут рассчитать с дефицитом в $100 млрд

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Depositphotos

Бюджет Турции на 2024 год могут рассчитать с дефицитом в $100 млрд. Об этом пишет газета Sozcu.

В публикации отметили, что законодатели будут обсуждать бюджет после выборов президента на протяжении всего лета. Перед ними стоит непростая задача — учесть как все предвыборные обещания действующих властей, часть которых начала реализовываться, так и новые расходы. Из-за этого дефицит бюджета на следующий год может составить $100 млрд.

По данным издания, такое произойдет из-за того, что необходимо выделить средства на восстановление территорий после землетрясений. По различным оценкам на это потребуется от $35 до $100 млрд. Кроме того, определенную нагрузку на бюджет несут обещания властей увеличить зарплаты госслужащим и обещание в ближайшие 12 месяцев субсидировать населению часть расходов на потребление газа.

В конце марта лидер турецкой кемалистской партии «Родина» Догу Перинчек заявил, что Турция готова войти в евразийские интеграционные проекты, поскольку уже участвует в них экономически.

До этого во Всемирном банке заявили, что ущерб экономике Турции от землетрясений составил 34,2 млрд долларов и может увеличиться из-за афтершоков.

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