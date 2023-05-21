«Этажи»: средний дисконт при продаже жилья от собственников достиг минимальных 4,4%

На российском рынке недвижимости рекордно снизились скидки на жилье. В настоящее время собственники объектов недвижимости готовы в среднем делать дисконт не более 4,4% от суммарной стоимости лота, сообщает газета «Известия» со ссылкой на статистические данные аналитиков федеральной компании «Этажи».

Подобная динамика объясняется несколькими факторами. Среди ключевых — сохранение стабильного спроса на вторичное жилье и замедление темпов роста предложения на внутреннем рынке недвижимости, уточняется в статье.

«Средний дисконт достиг минимальных значений за последние 12 месяцев и сейчас составляет 4,4%. Объем предложения перестал так активно расти, как было в прошлом году, когда за месяц база продаваемых объектов могла увеличиться на 10–15%. Поэтому продавцы более сдержанно подходят к дисконту при продаже своих квартир», — заключается в материале.

16 мая агентство ТАСС со ссылкой на данные федерального портала «Мир квартир» сообщило, что по итогам апреля в 60 из 70 городов России с населением от 300 тыс. человек выросла цена квадратного метра на вторичном рынке жилья. Рост составил 1,8%, до 100,5 тыс. руб. за «квадрат».