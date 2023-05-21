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Генсек ООН Гутерриш: страны G7 получили от МВФ в восемь раз больше финансовой помощи, чем Африка

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Andrew Kelly/Reuters

Страны с развитой экономикой, включая США, Великобританию, Францию, Германию, Италию, Японию и Канаду (государства, входящие в «Большую семерку», G7) получили от Международного валютного фонда (МВФ) в восемь раз больше финансовой помощи, чем африканские государства. Слова генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша приводит агентство «Прайм».

По его словам, страны G7 получили от МВФ в общей сложности $280 млрд, в то время как африканские — только $34 млрд. В подобном распределении финансовой помощи «есть что-то в корне неправильное».

«МВФ выделил 650 миллиардов долларов США в виде специальных прав заимствования, или SDR, во время пандемии, по сути, создав деньги из ничего. Страны G7 с населением 772 миллиона человек получили 280 миллиардов долларов США. Африканский континент с населением 1,3 миллиарда человек получил 34 миллиарда долларов США», — заявил Гутерриш в ходе выступления на саммите G7 в Хиросиме.

21 мая генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал страны с развитой экономикой полностью отказаться от использования угольной энергетики к 2030 году. Это необходимо для борьбы с климатическим кризисом и глобальным потеплением.

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