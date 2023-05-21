«Известия»: власти США впервые за много лет решились на пополнение стратегического нефтяного резерва

Власти США впервые за много лет решились на пополнение собственного стратегического нефтяного резерва (SPR). Руководство американского Министерства энергетики (Минэнерго) планирует закупить для реализации этой цели 3 млн баррелей сырья, сообщает газета «Известия».

При этом данный объем составляет незначительную часть от проданного в предыдущие два года сырья. Предполагается, что мера должна способствовать снижению биржевых цен на энергоресурс и помочь в борьбе с растущей инфляцией на внутреннем рынке США. В 2021 году власти также намеривались заполнить собственные нефтяные хранилища, однако тогда им этого сделать не удалось: причиной отказа Конгресса стала нехватка денежных средств в бюджете, уточняется в статье.

«Администрация США впервые за много лет решилась на пополнение своего стратегического нефтяного резерва (SPR). Министерство энергетики планирует закупить 3 млн баррелей — крошечную часть от проданного в предыдущие два года объема <....> Период распродажи в свое время серьезно повлиял на стоимость ресурса на нефтяном рынке», — заключается в материале.

Примеру США хотят последовать и власти Индии. 19 мая агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что власти азиатской страны собираются рассмотреть возможность по увеличению своих стратегических запасов нефти. Индия намерена закупить на рынке порядка 9,2 млн баррелей сырья для восполнения собственного нефтяного резерва.