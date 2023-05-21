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Мишустин поручил актуализировать стратегию развития обрабатывающей промышленности России

Премьер Мишустин: стратегию развития обрабатывающей промышленности нужно актуализировать

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Дмитрий Астахов/РИА «Новости»

Проект сводной стратегии развития обрабатывающей промышленности Российской Федерации до 2024 года и 2035 года должны внести в правительство до 20 июля. Соответствующее поручение дал премьер-министр России Михаил Мишустин.

«С учетом новых вызовов и задач теперь предстоит актуализировать сводную стратегию», — сказал он.

Ответственными за выполнение данной задачи назначены Минпромторг и Минэкономразвития.

Кроме того, двум министерствам поручено при подготовке предложений по реализации национальных проектов включить в них показатели, которые связаны с интенсивным развитием отраслей промышленности.

Также Минпромторгу и Минтрансу до 20 июня поручено проработать вопрос заключения долгосрочных контрактов между «РЖД» и предприятиями отрасли транспортного машиностроения.

Ранее Мишустин заявил, что в экономику нужно привлечь 10 трлн рублей в виде частных инвестиций.

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