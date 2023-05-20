В Минпромторге Афганистана заявили о желании покупать нефтепродукты у «Татнефти»

Кабул изучает вопрос покупки нефтепродуктов у российских компаний и хотел бы заключить договор с российской энергетической компанией «Татнефть». Об этом написало агентство РИА Новости со ссылкой на сообщение министра промышленности и торговли Афганистана Нуриддина Азизи, написало агентство РИА Новости.

«Хотим заключить хорошие соглашения с российскими компаниями, в особенности с «Татнефтью». Надеюсь, мы будем поддерживать связь», — сказал министр.

По словам Азизи, в 2022 году власти страны провели встречи с представителями российских нефтяных компаний, в том числе из Татарстана, о необходимости импорта до 4 млн тонн нефтепродуктов. Как отметил министр, часть из этой потребности страна покупает у Ирана и Туркменистана.

В первой половине марта посол России в Афганистане Дмитрий Жирнов заявил, что предприниматели из Татарстана в Кабуле подписали меморандум о развитии в Афганистане угольной теплоэнергетики.

В марте китайская компания по разведке и добычи нефти Geo-Jade Petroleum заявила о готовности вложиться в афганские месторождения нефти и газа.