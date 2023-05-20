Хуснуллин заявил, что строительная отрасль России за три года выросла на 15%

Строительная отрасль в России за последние три года выросла на 15% вопреки санкциям. Об этом сообщил российский вице-премьер Марат Хуснуллин на полях Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum», написали на сайте телеканала RT.

По его словам, в сфере дорожного строительства зависимость от импортных комплектующих составляла от 5 до 7%, в сложном технологическом оборудовании — 30%.

«Мы достаточно быстро перестроились. И в конечном итоге, несмотря на санкции, у нас отрасль за последние три года не упала, а получила прирост за три года на 15%», — сказал вице-премьер.

Как отметил Хуснуллин, вместе с тем многие российские строители начали работать с поставщиками через третьи страны. При этом он признал, что ограничительные меры западных стран мешают работать.

Накануне Хуснуллин заявил о намерении российских властей обсудить с Китаем и Казахстаном синхронизацию строительства выходов автомагистрали М-12 к международным границам страны с дорожными планами.