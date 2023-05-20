Минпромторг: объем рынка беспилотников в России составит более 50 млрд руб. в 2023 году

Объем российского рынка беспилотных авиационных систем (БАС) и услуг с их применением по итогам 2023 года может составить более 50 млрд руб. Об этом заявил заместитель министра промышленности и торговли России Василий Шпак на заседании в правительстве, сообщила пресс-служба Кремля.

«По итогам 2023 года ожидаем, что объем российского рынка БАС и услуг с их применением составит более 50 млрд рублей. Ожидаем, что в госсекторе доля отечественных закупок составит более 90%», — сказал он.

По мнению замминистра, успех в этой отрасли повлечет синергетический эффект для развития других ответвлений экономики — разработки программного обеспечения, предоставления товаров и услуг.

В первой половине мая газета «Ведомости» со ссылкой на сообщение пресс-службы Минпромторга России написала, что экспорт российских беспилотников за 2018 — 2022 годы достиг 600 млн руб.

Во второй половине апреля президент России Владимир Путин заявил о перспективности беспилотной отрасли и о том, что в будущем объем инвестиций в эту сферу составит 1 трлн руб.