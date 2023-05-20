ВВП на душу населения в России приблизился к рекорду

Валовой внутренний продукт (ВВП) на душу населения в России по итогам 2022 года составил $15,44 тыс., приблизившись к рекордным уровням 2013 года — в $15,93 тыс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Международного валютного фонда.

В течение года уровень ВВП увеличился на 22,3%, или $2,82 тыс.

По данным фонда, уровень ВВП по итогам прошлого года увеличился в 74 из 100 исследуемых стран. Максимальный рост произошел в Гайане (89,1%), Армении (40,6%), Грузии (33,4%), Кувейте (32,7%) и на Сейшельских островах (31%).

Еще в 25 странах, 19 из которых находятся в Европе, уровень ВВП снижался. Наиболее значительные падения показателя произошли в Японии (-15,2%), Швеции (-8,6%) и Корее (-7,9%).

Ранее вице-премьер РФ Андрей Белоусов на полях XIV Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum 2023» заявил, что в этом году возможен рост валового внутреннего продукта (ВВП) России на уровне 2%.