Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Первый с 2019 года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву

Первый с 2019 года самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Разрешение на перелет авиакомпания получила 16 мая.

По данным агентства, самолет загружен на 80%. Один из пассажиров рассказал, что трудностей при приобретении билета не возникло, но пришлось покупать его через сайт, поскольку у Georgian Airways отсутствует мобильное приложение.

19 мая в аэропорту Тбилиси приземлился самолет российской авиакомпании «Азимут», который совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы.

Гражданская авиация Грузии также предоставила разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси российской авиакомпании Red Wings.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года, также был снова введен безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию.

Все новости на тему:
Россия — Грузия
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях