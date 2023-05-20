Первый с 2019 года рейс Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву

Первый с 2019 года самолет грузинской авиакомпании Georgian Airways вылетел из Тбилиси в Москву. Об этом сообщает РИА Новости.

Разрешение на перелет авиакомпания получила 16 мая.

По данным агентства, самолет загружен на 80%. Один из пассажиров рассказал, что трудностей при приобретении билета не возникло, но пришлось покупать его через сайт, поскольку у Georgian Airways отсутствует мобильное приложение.

19 мая в аэропорту Тбилиси приземлился самолет российской авиакомпании «Азимут», который совершил первый после четырехлетнего перерыва прямой рейс из Москвы.

Гражданская авиация Грузии также предоставила разрешение на полеты в Тбилиси и Кутаиси российской авиакомпании Red Wings.

10 мая президент РФ Владимир Путин отменил запрет на полеты российских авиакомпаний в Грузию, действовавший с июня 2019 года, также был снова введен безвизовый режим для граждан Грузии, приезжающих в Россию.