Adidas распродаст запасы линейки Yeezy в конце мая

Немецкая компания Adidas начнет распродажу линейки спортивной обуви и одежды Yeezy, разработанной совместно с рэпером Канье Уэстом, в конце мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

По информации агентства, компания прекратила партнерство с Yeezy в октябре 2022 года.

«Adidas объявил, что начнет продавать некоторые из оставшихся запасов продукции Yeezy, с первым стартом продаж в конце мая 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее издание Daily Mail сообщало, что новая супруга Канье Уэста Бьянка Сенсори снялась обнаженной в рекламе новой линии рэпера Yeezy.

Она позировала в высоких черных сапогах на шпильке с острыми мысами, прикрыв интимные части черными тейпами. «Наряд» был создан для Yeezy 28-летним модельером нигерийского происхождения Мовалолой Огунлеси.

Рэпер тайно женился на сотруднице своего бренда Yeezy Бьянке Сенсори. Об этом стало известно в начале 2023 года.