Семья Хиндуджа возглавила рейтинг самых богатых жителей Британии

Число миллиардеров в Великобритании впервые снизилось со времен финансового кризиса 2007-2008 годов. Об этом сообщает газета Sunday Times со ссылкой на собственный рейтинг богатейших людей страны.

По данным газеты, в общей сложности в список вошел 171 миллиардер, в прошлом году их насчитывалось 177. Их совокупное состояние возросло на £30,7 млрд ($38,2 млрд) и составило £683,9 млрд ($851 млрд), то есть увеличилось на 4,5%.

Согласно рэнкингу, семья британских бизнесменов с индийскими корнями Хиндуджа возглавила «золотой» список Соединенного Королевства. Их бюджет достиг £35 млрд ($43,5 млрд), увеличившись за минувший год на £6,5 млрд ($14,4 млрд). Вторую строчку занял владелец международной химической компании Ineos Джим Рэтклифф, подскочив с 27-й позиции с прошлого года. Состояние предпринимателя составило £29,7 млрд. На третьем месте разместился украинец, американский и британский бизнесмен Леонард Блаватник с состоянием в £28,6 млрд.

Ранее журнал Forbes впервые назвал основателя компаний «Еврохим» и СУЭК Андрея Мельниченко самым богатым человеком России.