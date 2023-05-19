Мэрия Тбилиси разрывает соглашение с российским «Метровагонмашем» из-за санкций

Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским «Метровагонмашем» из-за введенных международных санкций. Об этом говорится в заявлении на сайте мэрии столицы Грузии.

В сообщении упоминается, что 19 мая международные партнеры Грузии ввели санкции против указанной компании и подчеркивается, что, как известно обществу, страна выполняет международные санкции.

В сообщении указано, что Тбилисский муниципалитет не собирается сотрудничать с санкционной компанией и аннулирует соглашение с «Метровагонмашем» о поставке 40 новых вагонов.

В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на закупку вагонов для Тбилисского муниципалитета, в котором победил «Метровагонмаш».

Ранее сообщалось, что сторонники грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время») хотели прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси после приземления первого за четыре года рейса из Москвы. Протестующие выступают против возобновления авиасообщения с Российской Федерацией. К своим автомобилям они прикрепили флаги Европейского союза и Украины.

До этого вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский говорил о том, что его страна экономически пострадает в случае введения санкций против РФ. По его словам, Россия располагает множеством ресурсов для того, чтобы нанести ущерб.