Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Мэрия Тбилиси разрывает соглашение с российским «Метровагонмашем» из-за санкций

Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с «Метровагонмашем» из-за санкций

close
100%
РИА «Новости»

Мэрия Тбилиси начала процедуру разрыва соглашения с российским «Метровагонмашем» из-за введенных международных санкций. Об этом говорится в заявлении на сайте мэрии столицы Грузии.

В сообщении упоминается, что 19 мая международные партнеры Грузии ввели санкции против указанной компании и подчеркивается, что, как известно обществу, страна выполняет международные санкции.

В сообщении указано, что Тбилисский муниципалитет не собирается сотрудничать с санкционной компанией и аннулирует соглашение с «Метровагонмашем» о поставке 40 новых вагонов.

В 2021 году Европейский банк реконструкции и развития объявил тендер на закупку вагонов для Тбилисского муниципалитета, в котором победил «Метровагонмаш».

Ранее сообщалось, что сторонники грузинской оппозиционной партии «Дроа» («Время») хотели прорвать полицейский кордон в аэропорту Тбилиси после приземления первого за четыре года рейса из Москвы. Протестующие выступают против возобновления авиасообщения с Российской Федерацией. К своим автомобилям они прикрепили флаги Европейского союза и Украины.

До этого вице-спикер грузинского парламента Гия Вольский говорил о том, что его страна экономически пострадает в случае введения санкций против РФ. По его словам, Россия располагает множеством ресурсов для того, чтобы нанести ущерб.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях