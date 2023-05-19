Российское отделение Greenpeace объявило о закрытии

Российское отделение экологической организации Greenpeace объявило о своем закрытии в связи с решением Генпрокуратуры о признании международного фонда Greenpeace International (организация признана в РФ нежелательной) нежелательной организацией в РФ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«Это решение делает незаконной продолжение любой деятельности Greenpeace в России», — указывается в заявлении.

В пресс-службе подчеркнули категорическое несогласие с данным решением Генеральной прокуратуры и предположили, что ликвидация природоохранной организации в России — это абсурдный и безответственный шаг, не имеющий ничего общего с защитой интересов страны.

«Мы своей работой пытались не дать осуществить разрушительные для природы планы и во многих случаях делали это успешно», — говорится в публикации.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что признала нежелательной на территории страны деятельность организации Greenpeace International. Согласно заявлению Генпрокуратуры, деятельность организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности РФ. Отмечается, что природоохранная деятельность Greenpeace в РФ фактически сопровождается «активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела страны и направлена на подрыв ее экономических основ».