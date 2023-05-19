Названы последствия возобновления регулярного авиасообщения между Россией и Кубой

Запуск регулярных авиарейсов между Россией и Кубой с 1 июля, о котором сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко, поможет увеличить количество предложений и сеть маршрутов, а также стабилизирует цену авиабилетов. Такое мнение в беседе с РИА Новости высказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Горин пояснил, что цены на авиабилеты будут стабилизироваться, потому что авиационная перевозка международных путешествий является основной составляющей путевки. По его оценкам, ее доля составляет 50-70%.

Горин отметил, что возобновление регулярного авиасообщения РФ с Кубой нужно как для студентов обоих стран, так и для деловых контактов между государствами.

Сейчас РФ и Кубой налажено только чартерное авиасообщение. Рейсы выполняются авиакомпанией Nordwind из Москвы и Варадеро и Кайя-Коко. Они летают шесть раз в неделю. Путевки с прямым перелетом предлагают четыре туроператора, их стоимость превышает 200 тыс. рублей. В середине марта посол Кубы в Москве Хулио Антонио Гармендия Пенья рассказал «Известиям», что с января по февраль этого года Кубу посетило более 20 тыс. россиян, и турпоток между странами начал постепенно восстанавливаться.