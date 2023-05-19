Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Депутат Аксаков рассказал, что происходит с законопроектом о вкладах для малоимущих

Депутат Аксаков: законопроект о вкладах для малоимущих скоро может быть внесен в Госдуму

close
100%
«Газета.Ru»

Законопроект о вкладах для граждан с низкими доходами находится в стадии согласования и в скором времени может быть внесен в Госдуму. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Законопроект о вкладах граждан с низкими доходами находится, скажем так, в стадии согласования, он фактически вносится уже на рассмотрение в Госдуму, поскольку процедуры мы почти прошли», — рассказал Аксаков.

Он уточнил, что в соответствии с поправками, люди с доходами менее прожиточного минимума смогут открыть льготный вклад. По словам Аксакова, ставка по таким депозитам будет рассчитываться по формуле ключевая ставка + 1%. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% годовых. Банки мало предлагают депозиты под 8,5% годовых, сказал депутат.

Центробанк выступил с предложением о создании нового для страны типа банковского вклада – для малоимущих – в 2021 году. В ЦБ отметили, что схожие банковские продукты есть в некоторых странах Европы. Процентные ставки по ним выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по этим вкладам частично или полностью освобождены от налогов. У одного человека есть право открыть лишь один такой вклад.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях