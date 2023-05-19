Депутат Аксаков рассказал, что происходит с законопроектом о вкладах для малоимущих

Законопроект о вкладах для граждан с низкими доходами находится в стадии согласования и в скором времени может быть внесен в Госдуму. Об этом в интервью ТАСС рассказал председатель думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Законопроект о вкладах граждан с низкими доходами находится, скажем так, в стадии согласования, он фактически вносится уже на рассмотрение в Госдуму, поскольку процедуры мы почти прошли», — рассказал Аксаков.

Он уточнил, что в соответствии с поправками, люди с доходами менее прожиточного минимума смогут открыть льготный вклад. По словам Аксакова, ставка по таким депозитам будет рассчитываться по формуле ключевая ставка + 1%. Сейчас ключевая ставка составляет 7,5% годовых. Банки мало предлагают депозиты под 8,5% годовых, сказал депутат.

Центробанк выступил с предложением о создании нового для страны типа банковского вклада – для малоимущих – в 2021 году. В ЦБ отметили, что схожие банковские продукты есть в некоторых странах Европы. Процентные ставки по ним выше рыночных, и банки не могут их самостоятельно менять. Выплачиваемые проценты по этим вкладам частично или полностью освобождены от налогов. У одного человека есть право открыть лишь один такой вклад.