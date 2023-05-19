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Поставки нержавеющей стали в Россию достигли рекордных 51,5 тыс. тонн в апреле

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Александр Коркка/РИА «Новости»

Поставки нержавеющей стали в Россию в апреле 2023 года выросли на 29% по сравнению с мартом и составили рекордные 51,5 тыс. тонн. Об этом сообщается на сайте Ассоциации потребителей и поставщиков спецсталей и сплавов (Ассоциация «Спецсталь»).

В публикации указали, что основной прирост импорта обеспечило увеличение поставок плоского хладокатанного проката (+39,6%) и горячекатанного проката (+54,1%). При этом показатель среднемесячного объема ввоза в Россию продукции из нержавеющей стали в текущем году превышает аналогичный показатель за 2022 год, но уступает данным за 2021 год на 4,2%.

По данным ассоциации, на сегодняшний день сложно ожидать, что на фоне множества антироссийских санкций импортеры смогут так быстро перестроить закупки стали.

В сообщении добавили, что западные санкции ускорили процесс переориентации закупок на азиатский рынок. При этом уже в апреле на эти страны пришлось 95,7% российских закупок.

Ранее в пятницу правительство Британии объявило о новом пакете санкций против России, ограничения затронули восемь компаний, которые связаны с производством металлов, а также Металлургический инвестиционный банк.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что власти Соединенных Штатов собираются ввести 200-процентные пошлины на российский алюминий.

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