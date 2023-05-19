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Ведяхин: в России произошла фундаментальная трансформация внешней торговли

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Сбер

Российская экономика быстро адаптировалась к санкционным потрясениям прошлого года, заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин во время сессии «Ломая стереотипы: российская экономика в санкционной реальности» на ХIV международном экономическом форуме «Россия — исламский мир».

«В прошлом году в России произошла фундаментальная трансформация внешней торговли. За год доля нейтральных государств в общем объеме импорта выросла с 50 до 73%, в экспорте — с 43 до 65%. Изменилась и валютная структура внешнеторговых контрактов: доля доллара и евро в экспорте за год снизилась с 87 до 48%, в импорте — с 65 до 46%. Доля расчетов в юанях достигла 27%. Несмотря на санкции, Россия завершила 2022 год с рекордным профицитом счета текущих операций — 230 млрд долларов, или 10% ВВП», — отметил Ведяхин.

Он добавил, что бизнесу и государству удалось перенаправить торговые потоки, обеспечить непрерывность платежей и сохранить макроэкономическую стабильность.

По итогам 2023 года эксперты МВФ, Минэкономразвития и Центробанка ожидают рост российского ВВП в диапазоне 0,7–1,3%, в 2024 году — 1,3–2,0%. В ходе голосования 58% аудитории сессии согласились, что эти цифры точно описывают базовый сценарий.

ХIV Международный экономический форум «Россия — исламский мир» — главная площадка экономического взаимодействия РФ и стран исламского мира. Впервые международный экономический форум России и стран-участниц Организации исламского сотрудничества (ОИС) прошел в 2009 году, создав ведущую международную платформу для обсуждения вопросов сотрудничества и реализации совместных проектов.

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