Жительница США заявила, что продукты в стране подорожали на 42% с 2021 года

Жительница США сравнила цены на продукты в 2021 и 2023 году и пришла к выводу, что они подорожали за это время на 42%. Об этом она заявила в своем ролике в TikTok.

В своем видео девушка рассказала, что заказывает продукты онлайн с 2021 года, поэтому у нее осталась информация о ценах. Например, овсяная каша стоила $2,99 в 2021 году, а уже в этом году она стоит $3,99. Пачка печенья подорожала с $1,79 до $2,99, а яйца выросли вы цене с $1,19 до $1,99.

По подсчетам местной жительницы, с зимы 2021 года продукты подорожали в среднем на 42%. При этом такая ситуация, по ее мнению, очень тяжело влияет на тех, кто лишь только начинает карьеру и получает невысокую зарплату.

Девушка добавила, что не стоит винить себя, когда при простом выходе из дома в магазин сразу же тратится как минимум 100. Вполне вероятно, что реальный уровень инфляции куда выше того, который озвучивают американские СМИ.

В начале апреля РИА Новости со ссылкой на результаты исследования аналитиков организации по защите прав потребителей Test Achats сообщили, что в марте текущего года темпы роста инфляции в супермаркетах Бельгии впервые за всю историю наблюдений превысили 20% в годовом выражении. За последние же три месяца увеличение потребительских цен в стране колебалось в районе 19,5% в сравнении с аналогичными периодами прошлого года.