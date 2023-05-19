Вице-премьер Хуснуллин: РФ обсудит с КНР и Казахстаном синхронизацию стройки трассы М-12

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что российские власти намерены обсудить с Китаем и Казахстаном синхронизацию строительства выходов автомагистрали М-12 к международным границам страны с дорожными планами. Об этом он сообщил РИА Новости в кулуарах международного экономического форума «Россия — исламский мир: KazanForum».

Речь идет о сроках строительства и о количестве полос на трассе.

«Если мы построим до границы дорогу в четыре полосы, а у казахов будет две, то пропускная способность трассы будет на две. Сегодня мы уже договорились с туркменами, у них будет выход на казахскую сторону с расширением до четырех полос», — сказал Хуснуллин и добавил, что российская сторона планирует обход Астрахани и выход от нее на границу с Казахстаном в четыре полосы.

В апреле вице-премьер РФ сообщал, что движение по трассе М-12 от Москвы до Казани может быть открыто уже в конце 2023 года. Строительство продолжения трассы М-12 «Восток» до Екатеринбурга планируется на 2024 год.