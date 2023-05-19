ЕС считает, что незападные страны поддержат санкции G7 против российских алмазов

Европейский Союз считает, что незападные страны поддержат санкции G7 против российских алмазов — в частности, инициативу по «отслеживанию» происхождения камней, сообщает газета Financial Times.

«Мы уверены, что у нас появится [отслеживающая происхождение алмазов] система <…> в ближайшие месяцы <...> Мы более не видим возражений. Мы убедили других», — утверждают чиновники из ЕС, знакомые с ситуацией.

Данная мера будет обсуждаться на встрече «Большой семерки» в Хиросиме.

Ранее Великобритания ввела запрет на импорт российских алмазов, меди и алюминия.

Предполагается, что запреты будут введены уже в текущем году. Кроме того, Британия планирует ввести санкции против 86 человек и компаний, которые связаны с российским оборонно-промышленным комплексом, а также энергетикой, металлургией и морскими перевозками.