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Посол Украины: зерновая сделка не предусматривает выполнения требований РФ

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ukrinform.ru

Посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что зерновая сделка не предусматривает выполнения требований РФ. Его слова передает РИА Новости.

«В самом соглашении не предусмотрено удовлетворение никаких требований России», — указал дипломат.

По его словам, соглашение само собой предусматривает механизмы работы зернового коридора из портов Украины на международные рынки.

Боднар также отметил, что вопросы, поднимаемые РФ, включая работу аммиакопровода «Тольятти-Одесса» (предназначенного для перекачки аммиака из России по территории Украины на экспорт), снятие рестрикций с банков и организаций, занятых торговлей зерном и удобрениями, все еще «находятся в дискуссии».

17 мая стало известно, что украинскую часть договоренностей о зерновой сделке, срок действия которых прекращается 18 мая, должны будут продлить на 60 дней. Вопрос о ее российской части еще обсуждается.

Ранее Боднар заявлял, что в ближайшие дни планируется провести онлайн-переговоры по зерновой сделке, действие которой истекает 18 мая.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщал, что контакты по зерновой сделке продолжаются, но остается много вопросов, которые касаются российской части сделки.

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