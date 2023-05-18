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Брокер ITinvest проведет принудительную конвертацию валюты на счетах клиентов

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Depositphotos

Брокер ITinvest намерен провести принудительную конвертацию валюты на счетах своих клиентов в рубли. Речь идет о валюте «недружественных» стран. Об этом сообщается на сайте брокера.

В марте прошлого года правительство утвердило список «недружественных» стран в своем постановлении. В данный список попали все страны Евросоюза, а также Австралия, Великобритания, Норвегия, Канада, Исландия, США, Украина, Япония, Новая Зеландия и ряд других государств и территорий. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, Россия считает «дружественными» те страны, которые не включены в данный список.

В сообщении брокера говорится, что планируемая дата конвертации – 13 июня, но можно от нее отказаться до 9 июня.

«Брокерская комиссия за принудительную конвертацию взиматься не будет. Вы имеете право отказаться от проведения принудительной конвертации, при условии ознакомления и подписания «Расписки о принятии рисков»», — отмечается в сообщении.

Расписка размещается в личном кабинете клиента в разделе документооборот.

Брокер также сообщил, что с 26 мая будет взимать комиссию за хранение на счете валюты «недружественных стран» в размере 12% годовых. 2% от суммы сделки будет удерживаться за операции с долларами, евро, фунтами стерлингов и швейцарскими франками. При пополнении счета будет взиматься комиссия 1,5% от суммы взноса на счет.

ITinvest (ранее ITI Capital) — инвесткомпания, зарегистрированная в Москве. Компания осуществляет деятельность по брокерскому и депозитарному обслуживанию, а также ведению индивидуальных инвестиционных счетов.

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