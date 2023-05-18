Эксперт: IT и телеком могут войти в список попадающих под внешнее управление компаний

Перечень имущества зарубежных компаний, которые после ухода из России могут оказаться под внешним управлением, может быть расширен на IT и телекоммуникационную отрасли, куда иностранные инвесторы активно вкладывались. Такое заявление сделал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«Центробанк и Минфин выступают против того, чтобы нерезиденты снижали или продавали заблокированные активы, в том числе акции российских компаний, чтобы сохранять в стране средства, пока золотовалютные резервы России заморожены», — сказал Кусков.

По его мнению, в сфере информационных технологий расширение перечня может затронуть «Яндекс», который в настоящий момент оценивает возможные сценарии корпоративной реструктуризации и продажи российской части бизнеса.

«В телекоме примером такой компании, которую может ждать подобное развитие событий — оператор «Билайн» (ПАО «Вымпелком»). Прямо сейчас она пытается избавиться от зарубежного владения. Для этого текущему собственнику, нидерландскому телеком-холдингу VEON, и группе менеджеров «ВымпелКома», которые выступают покупателем, следует сделать все возможное для скорейшего закрытия сделки. Так VEON избежит риска остаться ни с чем, а оператор — быть национализированным», — отметил Кусков.

Эксперт добавил, что несмотря на то, что правительственная комиссия по иностранным инвестициям разрешила сделку по продаже «ВымпелКома», решение в случае затягивания закрытия сделки могут отозвать, чтобы актив остался замороженным, и взять ПАО под внешнее управление.

Кусков также отметил, что сегодня многие иностранные активы перешли под контроль российских компаний.

«Схема продажи бизнеса в России зарубежными собственниками российским «дочкам» и локальному топ-менеджменту стала популярной после февраля 2022 года. Один из примеров — японская автомобилестроительная корпорация Mazda Motor приняла решение передать свою долю в ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» в пользу партнера ПАО «Соллерс». Сумма сделки составила один евро. Тем не менее конъюнктура для иностранных собственников ухудшается, государство плавно увеличивает «плату за выход», поэтому инвесторам принявшим решение покинуть РФ — лучше поспешить», — резюмировал эксперт.

Напомним, в марте 2023 года Министерство финансов России сообщило об изменениях в условиях ухода из России для компаний из недружественных стран. В частности, при выходе из российских активов они будут обязаны заплатить не менее 10% в бюджет от половины их рыночной стоимости.