Кабмин выделил почти 2,5 млрд руб. на поддержку аэропортов на юге и в центральной части РФ

Правительство РФ решило оказать финансовую поддержку аэропортов на юге и в центральной части России, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Они получат почти 2,5 млрд рублей, говорится в Telegram-канале правительства.

В сообщении отмечается, что помощь получат аэропорты в Краснодаре, Элисте, Липецке, Анапе, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Геленджике, Брянске, Курске, Воронеже и Симферополе. Она предоставляется на частичную компенсацию операционных расходов аэропортов из-за продления ограничения полетов.

«Такое решение позволит использовать предоставленные субсидии, в том числе и для оплаты процентов по инфраструктурным кредитам, а значит, воздушные гавани смогут планировать дальнейшее развитие», – сказал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, в прошлом году на эти же цели было направлено порядка 7 млрд рублей, что позволило сохранить высококвалифицированные кадры.

Ограничение полетов гражданских авиарейсов на юге и в центральной России было введено после начала спецоперации России на Украине.