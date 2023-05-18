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SWIFT: доля евро в глобальных расчетах упала до трехлетнего минимума — до 31,74%

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Depositphotos

По итогам апреля текущего года доля евро в глобальных расчетах упала до минимума за последние три года и оказалась на уровне 31,74%. При этом европейская валюта по-прежнему занимает второе место по популярности в мире по объему использования, уступая только американскому доллару, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на статистические данные аналитиков Международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей (SWIFT).

За второй месяц весны доля европейской валюты в глобальной системе расчетов снизилась с 32,64% почти на один процентный пункт. При этом за тот же период времени американская, напротив, укрепила свои позиции на рынке — с 41,74% до 42,71% к концу апреля, уточняется в статье.

«Использование евро для международных платежей упало в апреле до минимума за три года <....> доля трансграничных транзакций с использованием единой европейской валюты упала до 31,74% от общего объема в апреле с 32,64% в марте. Использование доллара выросло до 42,71% с 41,74%», — заключается в материале.

18 мая курс рубля перешел к росту по отношению к доллару и евро на торгах Московской биржи (Мосбиржи). Курс доллара с 17 мая потерял около 0,7%, евро — 1,1%, юаня — 0,8%.

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