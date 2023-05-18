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Nordea Bank: строительство нового жилья в Швеции резко сократится на фоне падения цен на недвижимость

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Global Look Press

Объемы строительства нового жилья в Швеции резко сократятся на фоне падения цен на недвижимость. В текущем году будет начато возведение только 22,5 тыс. домов, что составляет менее половины от прошлогодних объемов, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на прогнозный отчет аналитиков Nordea Bank Abp.

В документе также говорится, что объем строительства нового жилья в 2023 году отстает от показателей 2021-го на 67%. На динамику влияет тот факт, что в конце прошлого года цены на недвижимость в Швеции сократились примерно на 15%, а в начале текущего рынок еще полностью не восстановился после спада.

«Строительство жилья в Швеции, вероятно, резко сократится в связи с падением цен на жилье. Этот фактор сильно скажется на экономике северной страны. После падения примерно на 15% рынок, похоже, в начале этого года ситуация несколько стабилизировалась, но волновой эффект уже очевиден на строительном рынке, поскольку строительство новых домов практически останавливается», — уточняется в материале.

18 мая агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчеты сообщило, что Вена стала самым слабым рынком жилья среди крупных европейских столиц. По темпам падения цен на жилье австрийская столица опередила Стокгольм. Стоимость квадратного метра жилья в Вене к настоящему времени упала на 12,2% по сравнению с пиковыми уровнями прошлого года и достигла отметки €7084. При этом в шведской столице спад составил только 6,4%.

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