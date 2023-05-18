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В России появится новый холдинг для импортозамещения в сфере нефтехимии

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Christian Charisius/Reuters

Российские власти работают над созданием нового холдинга для импортозамещения в сфере нефтехимии, который объединит не менее 15 химических предприятий. Об этом написала газета «Известия» со ссылкой на сообщение источника в госструктурах.

По его словам, в рамках новой организации начнут выпускать продукцию для авиационной промышленности, здравоохранения, горнодобывающей и нефтегазовой отраслей, в частности самолетные системы жизнеобеспечения, самоспасатели для горняков, респираторы, газоанализаторы, костюмы химзащиты, обеззараживающие системы для медицины.

Как отметил собеседник издания, в новую структуру включат в том числе 13 предприятий корпорации «Росхимзащита», Институт пластмасс им. Петрова, Государственный НИИ химии и технологии элементоорганических соединений (ГНИИХТЭОС).

Источник добавил, что на базе холдинга запустят новые производства, в которые планируется инвестировать порядка 4 млрд руб.

На прошлой неделе агентство ТАСС написало, что российский разработчик товаров радиоэлектронной промышленности «Бештау», который занимается выпуском продукции в рамках импортозамещения, планирует запустить в Ростове-на-Дону производство ноутбуков и литий-ионных аккумуляторов в октябре 2023 года.

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