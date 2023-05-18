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«Известия»: в Госдуме предложили запретить фурам из Польши проезжать по России

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Депутаты Госдумы предложили запретить польским грузоперевозчикам проезд их фур по территории России, пишет газета «Известия».

Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Он предложил правительству внести поправки в постановление №1728 об ограничении перевозок по РФ для иностранных автомобильных компаний. Как заявил парламентарий, можно разрешить польским грузовикам выгружаться на ближайшем таможенном терминале и перецеплять свой груз на российские фуры.

Кроме того, Москвичев заявил, что нужно ввести повышенную стоимость дизельного топлива при заправке польских фур на российских АЗС, как в прошлом году это сделали белорусские власти для всех европейских перевозчиков. Депутат подчеркнул, что заправлять фуры польских перевозчиков в 1,5–2 раза дороже обычных российских.

Москвичев отметил, что такие меры необходимо ввести в ответ на действия польских властей в отношении захвата школы при российском посольстве в Варшаве 29 апреля, в результате чего детей лишили возможности завершить учебный год.

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