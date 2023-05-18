«Известия»: в Госдуме предложили запретить фурам из Польши проезжать по России

Депутаты Госдумы предложили запретить польским грузоперевозчикам проезд их фур по территории России, пишет газета «Известия».

Автором инициативы стал глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Он предложил правительству внести поправки в постановление №1728 об ограничении перевозок по РФ для иностранных автомобильных компаний. Как заявил парламентарий, можно разрешить польским грузовикам выгружаться на ближайшем таможенном терминале и перецеплять свой груз на российские фуры.

Кроме того, Москвичев заявил, что нужно ввести повышенную стоимость дизельного топлива при заправке польских фур на российских АЗС, как в прошлом году это сделали белорусские власти для всех европейских перевозчиков. Депутат подчеркнул, что заправлять фуры польских перевозчиков в 1,5–2 раза дороже обычных российских.

Москвичев отметил, что такие меры необходимо ввести в ответ на действия польских властей в отношении захвата школы при российском посольстве в Варшаве 29 апреля, в результате чего детей лишили возможности завершить учебный год.