Бизнес-омбудсмен рассказал, что три российских банка намерены открыть филиалы на Кубе

Несколько российских банков запланировали открытие филиалов на Кубе, и трое из них обратились с соответствующим заявлением в Центробанк республики. Об этом написало агентство ТАСС со ссылкой на заявление уполномоченного при президенте России по защите прав предпринимателей, глава совета «Россия — Куба» Борис Титов.

«Кубинская сторона подтвердила свою заинтересованность в том, чтобы были зарегистрированы филиалы российских банков. В Центральном банке Кубы уже есть три заявки от российских банков», — сказал бизнес-омбудсмен.

Кроме того, Гавана и Москва планируют создать совместные кредитные организации для финансирования среднего и малого бизнеса на острове. По словам Титова, количество предпринимателей на Кубе увеличивается, и им нужен свой профессиональный банк.

В первой половине мая заместитель министра просвещения России Андрей Корнеев заявил, что в Гаване появится центр по обучению русскому языку.

Во второй половине апреля председатель Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебан Ласо Эрнандес выразил благодарность России за поддержку во время пандемии и блокады со стороны Запада.