Кабмин Чехии отменил передачу России в бесплатное пользование земельных участков

Правительство Чехии отменило принятые кабмином Чехословакии в период с 1972 по 1980 год девять постановлений о передаче СССР, правопреемницей которого стала РФ, в бесплатное пользование земельных участков в республике. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение министра по делам Европы Мартина Дворжака в Twitter.

«Мы отменили решения правительства , принятые под дулами российских танков после оккупации нашей страны, которые до сегодняшнего дня позволяли России бесплатно использовать крупные участки на нашей территории», — говорится в сообщении главы ведомства.

Дворжак говорил о 59 земельных участках, которые, как пишут чешские СМИ, не используются посольством России «в дипломатических целях». Такие участки находятся в Праге, в Карловах Вара, Брно и других частях страны.

На этих участках, согласно СМИ, расположены 25 строений, включая те, что принадлежат дипломатическому представительству России в Чехии жилые дома.

Информационное агентство ČTK написало, что земельные участки, которых касается решение кабмина, посольство РФ сможет использовать и далее, но теперь уже на основе арендных соглашений.

Ранее сообщалось, что по итогам апреля текущего года инфляция в еврозоне ускорилась с 6,9% до 7% в годовом выражении. Таким образом, окончательная оценка совпала с предварительной и оказалась ниже уровня за аналогичный период прошлого года (7,4%). Самый высокий уровень инфляции по итогам апреля был зафиксирован преимущественно в восточноевропейских странах. Например, в Венгрии этот показатель к концу прошлого месяца достиг отметки 24,5%, в Латвии — 15%, Чехии — 14,3%.