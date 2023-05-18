Фермеры Молдавии выйдут на протесты, если правительство не решит проблему зерна с Украины

Фермеры Молдавии выйдут на протесты, если власти не запретят импорт зерна с Украины или не окажет им финансовую помощь. С таким заявлением выступила в среду молдавская ассоциация «Фермерская сила». Документ опубликован на их странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Очень надеемся, что это предупреждение будет услышано и будут приняты срочные меры для спасения сельскохозяйственной отрасли от коллапса», — сказано в сообщении. В противном случае фермеры обещают протесты с 7 по всей стране.

В заявлении указывается, что большинство мелких и средних фермеров Молдавии находятся на грани банкротства. В 2022 году они пострадали из-за засухи, высокой инфляции и увеличения процентных ставок по кредитам. При этом зерно, кукуруза и подсолнечник в цене упали почти в два раза в Молдавии.

Аграрии требует от властей компенсации и временно ограничить импорт зерна с Украины. Они хотят, чтобы правительство обязало Джурджулештский порт экспортировать только сельскохозяйственную продукцию молдавского происхождения, а также погасить долги по субсидиям за прошедший год.

8 мая фермеры Молдавии уже требовали от властей в течение недели запретить ввоз зерна с Украины.

6 мая вице-премьер, министр сельского хозяйства Молдавии Владимир Боля сообщил украинскому руководству о планах ввести временное ограничение на импорт украинского зерна.

28 апреля Еврокомиссия и пять стран Восточной Европы достигли соглашения об ограничении экспорта в ЕС сельскохозяйственной продукции с Украины. Соответствующая договоренность была достигнута с Польшей, Венгрией, Словакией, Румынией и Болгарией.