Эксперт: попытки ЕС вытеснить российский газ пока безуспешны

Евросоюз пытается вытеснить российский газ с мирового рынка, но пока получается не очень эффективно. Такое мнение высказал в своей колонке для «Инфотэк» старший научный сотрудник экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат экономических наук Александр Кудрин.

«18 мая 2022 года был принят развернутый план RePower EU. В нем отмечалось, что в 2021 году закупаемые в России 155 млрд куб. м газа (как в виде трубопроводного газа, так и в виде СПГ) обеспечивали около 45% импорта и около 40% потребления ЕС-27. От этого объема и предстояло отказаться в перспективе до 2030 года», — отметил Кудрин.

Он добавил, что важнейшей частью этой идеи было то, что сокращение потребности в российском газе на 101,5 млрд куб. м было обещано провести в течение года.

«Именно это сокращение должно было бы стать наиболее болезненным шоком для российских поставщиков. Однако из-за отсутствия надежных механизмов принуждения возникли сомнения в достоверности этой угрозы», — сказал Кудрин.

По словам эксперта, Оксфордский институт энергетических исследований выразил сомнения в перспективах такого сокращения.

«Большой скепсис у авторов вызвала прежде всего возможность увеличить закупки СПГ на 50 млрд куб. м. Увеличение импорта СПГ на 30 млрд куб. м представлялось более реалистичным. Авторы также полагали, что найти дополнительно 10 млрд куб. м трубопроводного газа вполне возможно», — сказал Кудрин.

Эксперт отметил, что наибольшим сюрпризом прошедшего отопительного сезона ( с октября 2022 года по март 2023 года) стало резкое снижение потребления газа в Европе.

«По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), фактически потребление в странах Европы – членах ОЭСР за последний отопительный сезон сократилось на 16%, или на 55 млрд куб. м. Около 20 млрд куб. м экономии газа было обеспечено промышленностью, тогда как прогнозы не рассматривали эту статью экономии всерьез. Еще около 25 млрд куб. м экономии обеспечили домохозяйства», — заявил Кудрин.

Эксперт подчеркнул, что в части расширения закупок СПГ Евросоюз идет в целом в соответствии с графиком европейских властей: в 2022 году его члены увеличили импорт СПГ сразу на 55 млрд куб. м, хотя это намного превысило рост объемов мирового предложения, невзирая на скепсис МЭА и экспертов из Оксфорда.

«С учетом наращивания мировых поставок СПГ сохранение такой же активности импорта представляется возможным и далее. Правда, как уже говорилось, около 5 млрд куб. м из этого прироста в 2022 году пришлось как раз на российских поставщиков», — заключил Кудрин.