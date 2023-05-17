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Альфа-Банк получил 38 млрд рублей чистой прибыли по МСФО за 1 квартал 2023 года

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пресс-служба Альфа-Банка

Чистая прибыль банковской группы «Альфа-Банк» на основе международных стандартов финансовой отчетности (МСФО) на уровне холдинговой компании достигла 38 млрд рублей по итогам 1 квартала 2023 года. Такие данные следуют из предоставленной промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности компании.

Согласно отчетности, чистая прибыль банка по стандартам РСБУ за 1 квартал 2023 года составила 27 млрд руб. При этом прибыль показали все бизнес-направления банка, включая розничный, малый, средний бизнес, а также крупный корпоративный бизнес.

«По-прежнему наблюдается быстрый рост доходов банка по ключевым направлениям бизнеса. Чистые процентные доходы выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Банк отмечает продолжающийся рост числа клиентов: число розничных клиентов выросло до 26,5 млн человек – в их числе 1 миллион новых клиентов за 1 квартал 2023 года. Объем клиентской базы малого и среднего бизнеса составил 1,4 млн клиентов», — говорится в сообщении пресс-службы банка.

Также отмечается, что чистая ссудная задолженность по стандартам РСБУ выросла на +6% за 1 квартал 2023 года. Рост наблюдается как в розничном, так и корпоративном портфеле. При этом наибольшими темпами развивается кредитование малого и среднего бизнеса, которое показало рост на 12% за 1 квартал 2023 года.

В свою очередь, в розничном портфеле наиболее быстрый рост показывает обеспеченное ипотечное кредитование, портфель которого вырос на +6% за 1 квартал 2023 года.

«Качество кредитного портфеля остается на высоком уровне. Чистые расходы на создание резервов снижаются относительно 1 квартала прошлого года. Банк исполняет свои обязательства перед держателями еврооблигаций, чьи права на такие еврооблигации учитываются в российской платежной инфраструктуре. При этом банк также продолжает начислять купоны держателям, чьи права на еврооблигации учитываются в иностранной платежной инфраструктуре», — добавили в Альфа-Банке.

Как уточняется в отчетности, банк обладает достаточным объемом ликвидных активов, включая денежные средства, ценные бумаги и прочие источники ликвидности для полного и своевременного исполнения своих обязательств.

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