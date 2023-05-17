Небензя заявил, что Россия рассчитывает на решение проблем в реализации зерновой сделки

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявил, что Россия согласилась на продление «продуктовой сделки», поскольку надеется на скорое решение проблем, которые связаны с ее имплементацией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Потому что мы все еще не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше», — сказал он.

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки, которая заканчивается 18 мая, еще на два месяца. Он также отмечал, что Анкара будет прилагать все усилия для выполнения зерновой сделки.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе пресс-конференции сообщала о продлении зерновой сделки.

Она также заявляла, что перекосы в выполнении зерновой сделки должны быть максимально быстро исправлены.

Ранее министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков подтвердил продление зерновой сделки до 18 июля.