В АРФП заявили, что заводы иностранных фармкомпаний продолжают работать в России

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) Виктор Дмитриев заявил, что заводы иностранных фармкомпаний продолжают работать в России, несмотря на санкционное давление, сообщает РИА Новости.

«Работа заводов иностранных фармкомпаний в России продолжается. Заводы как были, так и есть <...> Единственное — ушла от нас компания Novo Nordisk, но завод остался здесь, он работает», — пояснил Дмитриев, добавив, что решение этой компании было политическим.

Дмитриев добавил, что на данный момент улучшилась ситуация с транзитом сырья и компонентов благодаря тому, что возобновилось транспортное сообщение с Китаем.

Ранее директор Австрийского института экономических исследований Габриэль Фельбермайер заявил, что введенные западными странами санкции в отношении России оказались недостаточно эффективными, усилить давление на Москву помогло бы внесение лекарств в списки санкционных товаров.